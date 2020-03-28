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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 27, 2020

Carroll County Times
Mar 28, 2020 9:58 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/27/2020BOMGARDNER, JONATHAN MICHAELCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
3/27/2020BOMGARDNER, JONATHAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/27/2020BOMGARDNER, JONATHAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
3/27/2020BOMGARDNER, JONATHAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
3/27/2020CUDD, CAROLE LYNNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/27/2020RICE, ZACHARY THOMASNEGLIGENT DRIVING 
3/27/2020RICE, ZACHARY THOMASDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO 
3/27/2020RICE, ZACHARY THOMASDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO 
3/27/2020RICE, ZACHARY THOMASMV-DRIVING WHILE INTOXICATED 
3/27/2020RICE, ZACHARY THOMASDRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMIT 
3/27/2020STERNER, DAVID CARROLLARSON/THREATHELD AT CCDC
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