Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 27, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/27/2020
|BOMGARDNER, JONATHAN MICHAEL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|3/27/2020
|BOMGARDNER, JONATHAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/27/2020
|BOMGARDNER, JONATHAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|3/27/2020
|BOMGARDNER, JONATHAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|3/27/2020
|CUDD, CAROLE LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/27/2020
|RICE, ZACHARY THOMAS
|NEGLIGENT DRIVING
|3/27/2020
|RICE, ZACHARY THOMAS
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO
|3/27/2020
|RICE, ZACHARY THOMAS
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO
|3/27/2020
|RICE, ZACHARY THOMAS
|MV-DRIVING WHILE INTOXICATED
|3/27/2020
|RICE, ZACHARY THOMAS
|DRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMIT
|3/27/2020
|STERNER, DAVID CARROLL
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC