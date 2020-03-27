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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 26, 2020

Carroll County Times
Mar 27, 2020 9:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/26/2020JONES, MICHAEL CHRISTOPHER JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/26/2020JONES, MICHAEL CHRISTOPHER JRFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
3/26/2020JONES, MICHAEL CHRISTOPHER JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/26/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
3/26/2020LUBY, TYTEEYANA DENAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/26/2020LUBY, TYTEEYANA DENAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/26/2020GRAY, THOMAS STEVENASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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