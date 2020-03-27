Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 26, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/26/2020
|JONES, MICHAEL CHRISTOPHER JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/26/2020
|JONES, MICHAEL CHRISTOPHER JR
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|3/26/2020
|JONES, MICHAEL CHRISTOPHER JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/26/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/26/2020
|LUBY, TYTEEYANA DENA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/26/2020
|LUBY, TYTEEYANA DENA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/26/2020
|GRAY, THOMAS STEVEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC