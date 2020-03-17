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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 16, 2020

Carroll County Times
Mar 17, 2020 9:38 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/16/2020METCALF, TAYLOR SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/2020METCALF, TAYLOR SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/2020COX, WENDELL DAMON JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/16/2020JOHNSON, TRAVIS WAYNEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/16/2020JOHNSON, TRAVIS WAYNEILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
3/16/2020JOHNSON, TRAVIS WAYNERFL/SHOTGN POSS-DISQUALHELD AT CCDC
3/16/2020JOHNSON, TRAVIS WAYNERIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
3/16/2020WALKER, RACHEL ALEXANDRACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/16/2020WALKER, RACHEL ALEXANDRACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/16/2020WALKER, RACHEL ALEXANDRATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
3/16/2020SHELTON, CATHLEEN ELIZABETHDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/2020SHELTON, CATHLEEN ELIZABETHDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/2020SHELTON, CATHLEEN ELIZABETHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/16/2020PROCTOR, RONALD GARNETTTHEFT-SCHEME: LESS $100RELEASED ON BOND
3/16/2020PROCTOR, RONALD GARNETTATT-THEFT LESS THAN $100.00RELEASED ON BOND
3/16/2020PROCTOR, RONALD GARNETTTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED ON BOND
3/16/2020TUCKER, RUSSELL LEON JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
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