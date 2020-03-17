Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 16, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/16/2020
|METCALF, TAYLOR SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/2020
|METCALF, TAYLOR SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/2020
|COX, WENDELL DAMON JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/16/2020
|JOHNSON, TRAVIS WAYNE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/16/2020
|JOHNSON, TRAVIS WAYNE
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|3/16/2020
|JOHNSON, TRAVIS WAYNE
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|HELD AT CCDC
|3/16/2020
|JOHNSON, TRAVIS WAYNE
|RIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|3/16/2020
|WALKER, RACHEL ALEXANDRA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/2020
|WALKER, RACHEL ALEXANDRA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/2020
|WALKER, RACHEL ALEXANDRA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/16/2020
|SHELTON, CATHLEEN ELIZABETH
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/2020
|SHELTON, CATHLEEN ELIZABETH
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/2020
|SHELTON, CATHLEEN ELIZABETH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/16/2020
|PROCTOR, RONALD GARNETT
|THEFT-SCHEME: LESS $100
|RELEASED ON BOND
|3/16/2020
|PROCTOR, RONALD GARNETT
|ATT-THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED ON BOND
|3/16/2020
|PROCTOR, RONALD GARNETT
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED ON BOND
|3/16/2020
|TUCKER, RUSSELL LEON JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND