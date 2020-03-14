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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 13, 2020

Carroll County Times
Mar 14, 2020 11:37 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/13/2020FRUNDT, SHANA CHRISTINAFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
3/13/2020FRUNDT, SHANA CHRISTINATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
3/13/2020FRUNDT, SHANA CHRISTINAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/13/2020FRUNDT, SHANA CHRISTINAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/13/2020SIDERCHUK, ROBERT ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/13/2020SIDERCHUK, ROBERT ANTHONYNEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
3/13/2020HAMMONDS, ROMAN KYLEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
3/13/2020LOHNES, ERIC WILLHARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
3/13/2020BUHL, DANIELLE MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
3/13/2020SANCHEZ, ERIK EDWARDODRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
3/13/2020MACEDO, NANCY HERNANDEZDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
3/13/2020BASSLER, JESSICA LYNNVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/13/2020WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2020CARROLL, JESSICA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2020CARROLL, JESSICA LYNNFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
3/13/2020SIES, CHARLES ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/13/2020HARNE, TROY ROBERTFUGITIVE FROM JUSTICE 
3/13/2020DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/13/2020DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
3/13/2020DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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