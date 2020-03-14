Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/13/2020
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|SIDERCHUK, ROBERT ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|SIDERCHUK, ROBERT ANTHONY
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|HAMMONDS, ROMAN KYLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|LOHNES, ERIC WILLHARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|BUHL, DANIELLE MARIE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|SANCHEZ, ERIK EDWARDO
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|MACEDO, NANCY HERNANDEZ
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|BASSLER, JESSICA LYNN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2020
|CARROLL, JESSICA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2020
|CARROLL, JESSICA LYNN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/13/2020
|SIES, CHARLES ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|HARNE, TROY ROBERT
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|3/13/2020
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|3/13/2020
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC