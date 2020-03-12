Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 11, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/11/2020
|MCELROY, MICHELLE LYNN
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|BRINKLEY, CEDRICK JAMES KENDRICK
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|BULL, RICHARD DONALD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|GLATFELTER, NATHAN
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/11/2020
|THOMAS, MARY CATHERINE
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|SNEAD, DUSTIN LEE
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/11/2020
|SNEAD, DUSTIN LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/11/2020
|SNEAD, DUSTIN LEE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/11/2020
|SNEAD, DUSTIN LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/11/2020
|SNEAD, DUSTIN LEE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/11/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|THOMAS, MARY CATHERINE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|THOMAS, MARY CATHERINE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|DANNER, NICKLAUS WILLIAM
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/11/2020
|DANNER, NICKLAUS WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/11/2020
|WHITE, CODY ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/11/2020
|SIGISMONDI, COLLIN JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/11/2020
|SIGISMONDI, COLLIN JAMES
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC