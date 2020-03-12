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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 11, 2020

Carroll County Times
Mar 12, 2020 9:04 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/11/2020MCELROY, MICHELLE LYNNNEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
3/11/2020BRINKLEY, CEDRICK JAMES KENDRICKTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/11/2020BULL, RICHARD DONALDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/11/2020GLATFELTER, NATHANMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/11/2020THOMAS, MARY CATHERINECONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/11/2020SNEAD, DUSTIN LEEFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSRELEASED-UNSECURED BOND
3/11/2020SNEAD, DUSTIN LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
3/11/2020SNEAD, DUSTIN LEEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
3/11/2020SNEAD, DUSTIN LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/11/2020SNEAD, DUSTIN LEETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
3/11/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/11/2020THOMAS, MARY CATHERINEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/11/2020THOMAS, MARY CATHERINEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/11/2020DANNER, NICKLAUS WILLIAMCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/11/2020DANNER, NICKLAUS WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/11/2020WHITE, CODY ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/11/2020SIGISMONDI, COLLIN JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/11/2020SIGISMONDI, COLLIN JAMESASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
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