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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 10, 2020

Carroll County Times
Mar 11, 2020 8:23 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/10/2020ORTIS, RONALD CHARLES JOSEPH JRDUI PER SEHELD AT CCDC
3/10/2020BOONE, HEATHER AGNESVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/10/2020RANEY, DWIGHT DWAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/10/2020RANEY, DWIGHT DWAYNEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
3/10/2020RANEY, DWIGHT DWAYNEAGGRAVATED CRUELTY ANIMALHELD AT CCDC
3/10/2020RANEY, DWIGHT DWAYNEANIMAL CRUELTYHELD AT CCDC
3/10/2020RANEY, DWIGHT DWAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/10/2020KEY, LAWRENCE GARDNERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/2020KEY, LAWRENCE GARDNERCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/2020KEY, LAWRENCE GARDNERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/2020PATRULA, JOHN ADAMFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
3/10/2020CAMPBELL, MICHAEL DUANERESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
3/10/2020CAMPBELL, MICHAEL DUANEASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
3/10/2020CAMPBELL, MICHAEL DUANEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/10/2020CAMPBELL, MICHAEL DUANEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/10/2020SINES, RYAN LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/10/2020SISLER, TYLER AARONTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
3/10/2020STEFFAN, DEREK RYANCON-POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
3/10/2020WILSON, MARSHALL ELWOODASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/10/2020SGAGGERO, BILL STEVENVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
3/10/2020SGAGGERO, BILL STEVENTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
3/10/2020SGAGGERO, BILL STEVENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/10/2020SGAGGERO, BILL STEVENSTALKINGHELD AT CCDC
3/10/2020STULL, NEWTON CARLYLE IVVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/10/2020GASPER, KARA NICOLETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
3/10/2020GASPER, KARA NICOLEESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/10/2020LEE, SILVERS MICHELLEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/2020LEE, SILVERS MICHELLEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/10/2020OPOKU, ABNER KWAKUFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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