Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 10, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/10/2020
|ORTIS, RONALD CHARLES JOSEPH JR
|DUI PER SE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|BOONE, HEATHER AGNES
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|RANEY, DWIGHT DWAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|RANEY, DWIGHT DWAYNE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|RANEY, DWIGHT DWAYNE
|AGGRAVATED CRUELTY ANIMAL
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|RANEY, DWIGHT DWAYNE
|ANIMAL CRUELTY
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|RANEY, DWIGHT DWAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|KEY, LAWRENCE GARDNER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/2020
|KEY, LAWRENCE GARDNER
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/2020
|KEY, LAWRENCE GARDNER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/2020
|PATRULA, JOHN ADAM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|3/10/2020
|CAMPBELL, MICHAEL DUANE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|CAMPBELL, MICHAEL DUANE
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|CAMPBELL, MICHAEL DUANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|CAMPBELL, MICHAEL DUANE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|SINES, RYAN LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|SISLER, TYLER AARON
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|STEFFAN, DEREK RYAN
|CON-POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|WILSON, MARSHALL ELWOOD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|SGAGGERO, BILL STEVEN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|SGAGGERO, BILL STEVEN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|SGAGGERO, BILL STEVEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|SGAGGERO, BILL STEVEN
|STALKING
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|STULL, NEWTON CARLYLE IV
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|GASPER, KARA NICOLE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|GASPER, KARA NICOLE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/10/2020
|LEE, SILVERS MICHELLE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/2020
|LEE, SILVERS MICHELLE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/10/2020
|OPOKU, ABNER KWAKU
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE