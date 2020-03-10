Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/9/2020
|PURSER, THOMAS LAING
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|PURSER, THOMAS LAING
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|PURSER, THOMAS LAING
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|PURSER, THOMAS LAING
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|PURSER, THOMAS LAING
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|MARTIN, ROBERT ALLAN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/9/2020
|MARTIN, ROBERT ALLAN
|DRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/9/2020
|MARTIN, ROBERT ALLAN
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/9/2020
|MARTIN, ROBERT ALLAN
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/9/2020
|JONES, PRESTON WADE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|JONES, PRESTON WADE
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|JONES, PRESTON WADE
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|RESH, MICHAEL EMERSON
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|HOOVER, ADAM SCOTT
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|HAER, ZACHARY RYAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|HALL, DAVID EDWARD
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|DEVER, BLAKE WESTLEY-MICHAEL
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|MATHIS, ADAM LOUIS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/9/2020
|MATHIAS, SCOTT EDWARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|ROSS, BRANDON DAVON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|ROSS, BRANDON DAVON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/9/2020
|BLYE, BENJAMIN FRANKLIN V
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/9/2020
|BLYE, BENJAMIN FRANKLIN V
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/9/2020
|BLYE, BENJAMIN FRANKLIN V
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/9/2020
|BLYE, BENJAMIN FRANKLIN V
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/9/2020
|BLYE, BENJAMIN FRANKLIN V
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE