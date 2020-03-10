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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 9, 2020

Carroll County Times
Mar 10, 2020 8:42 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/9/2020PURSER, THOMAS LAINGINTOXICATED PUBLIC DISTURBHELD AT CCDC
3/9/2020PURSER, THOMAS LAINGDISTURB THE PEACE/DISORDERLYHELD AT CCDC
3/9/2020PURSER, THOMAS LAINGFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
3/9/2020PURSER, THOMAS LAINGDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
3/9/2020PURSER, THOMAS LAINGTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
3/9/2020MARTIN, ROBERT ALLANPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
3/9/2020MARTIN, ROBERT ALLANDRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)RELEASED-UNSECURED BOND
3/9/2020MARTIN, ROBERT ALLANPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
3/9/2020MARTIN, ROBERT ALLANDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
3/9/2020JONES, PRESTON WADEINTOXICATED PUBLIC DISTURBHELD AT CCDC
3/9/2020JONES, PRESTON WADEINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
3/9/2020JONES, PRESTON WADEDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
3/9/2020RESH, MICHAEL EMERSONTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
3/9/2020HOOVER, ADAM SCOTTTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/9/2020HAER, ZACHARY RYANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/9/2020HALL, DAVID EDWARDOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
3/9/2020DEVER, BLAKE WESTLEY-MICHAELARSON/THREATHELD AT CCDC
3/9/2020MATHIS, ADAM LOUISFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/9/2020MATHIAS, SCOTT EDWARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/9/2020PETERSON, JUSTIN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/9/2020ROSS, BRANDON DAVONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/9/2020ROSS, BRANDON DAVONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/9/2020BLYE, BENJAMIN FRANKLIN VDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/9/2020BLYE, BENJAMIN FRANKLIN VDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/9/2020BLYE, BENJAMIN FRANKLIN VDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/9/2020BLYE, BENJAMIN FRANKLIN VCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/9/2020BLYE, BENJAMIN FRANKLIN VCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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