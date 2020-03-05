Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 4, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/4/2020
|BROOKS, ALLEN MITCHELL
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|BREWSTER, JONATHAN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|DOYLE, ROBERT EASTWOOD
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|3/4/2020
|DOYLE, ROBERT EASTWOOD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|3/4/2020
|DOYLE, ROBERT EASTWOOD
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|3/4/2020
|WHEELER, LATELLE DENISE
|FAILURE TO APPEAR
|3/4/2020
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/4/2020
|SWEENEY, MATTHEW RICHARD
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND