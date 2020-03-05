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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 4, 2020

Carroll County Times
Mar 05, 2020 9:05 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/4/2020BROOKS, ALLEN MITCHELLINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
3/4/2020BREWSTER, JONATHAN LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/4/2020KICAS, KEVIN MICHAELDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
3/4/2020KICAS, KEVIN MICHAELDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
3/4/2020KICAS, KEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/4/2020KICAS, KEVIN MICHAELCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
3/4/2020KICAS, KEVIN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
3/4/2020DOYLE, ROBERT EASTWOODCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED ON BOND
3/4/2020DOYLE, ROBERT EASTWOODCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
3/4/2020DOYLE, ROBERT EASTWOODCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
3/4/2020WHEELER, LATELLE DENISEFAILURE TO APPEAR 
3/4/2020KICAS, KEVIN MICHAELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/4/2020SWEENEY, MATTHEW RICHARDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
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