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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 3, 2020

Carroll County Times
Mar 04, 2020 12:16 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/3/2020BOYER, KRISTIN DANIELLEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/3/2020BROOKS, SEAN ONEALFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/3/2020BURKE, JACOB DANIELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/3/2020GIFFI, ERIC ROBERTFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/3/2020MULGREW, JOHN AUGUSTINEATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOPHELD AT CCDC
3/3/2020RICHARD, TRACEY JEANNECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
3/3/2020RICHARD, TRACEY JEANNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
3/3/2020SANDOVAL, JOSE RODRIGOOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2020SANDOVAL, JOSE RODRIGOFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2020SANDOVAL, JOSE RODRIGOPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2020SANDOVAL, JOSE RODRIGORESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2020SANDOVAL, JOSE RODRIGOASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2020SANDOVAL, JOSE RODRIGOASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/3/2020SCHAEFFER, ROGER SHANEVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
3/3/2020SEWELL, DARNELL WILLIAMFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
3/3/2020STOKES, TERENCE ULYSSESOPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITH UNAUTHORIZED WINDOW TINTING MATERIALHELD AT CCDC
3/3/2020STOKES, TERENCE ULYSSESDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
3/3/2020WOLFE, GARY DOUGLASCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
3/3/2020WOLFE, GARY DOUGLASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/3/2020WOLFE, GARY DOUGLASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
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