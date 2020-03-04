Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 3, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/3/2020
|BOYER, KRISTIN DANIELLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/3/2020
|BROOKS, SEAN ONEAL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|BURKE, JACOB DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|GIFFI, ERIC ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/3/2020
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|RICHARD, TRACEY JEANNE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|RICHARD, TRACEY JEANNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|SANDOVAL, JOSE RODRIGO
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2020
|SANDOVAL, JOSE RODRIGO
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2020
|SANDOVAL, JOSE RODRIGO
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2020
|SANDOVAL, JOSE RODRIGO
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2020
|SANDOVAL, JOSE RODRIGO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2020
|SANDOVAL, JOSE RODRIGO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/3/2020
|SCHAEFFER, ROGER SHANE
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|3/3/2020
|SEWELL, DARNELL WILLIAM
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|STOKES, TERENCE ULYSSES
|OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITH UNAUTHORIZED WINDOW TINTING MATERIAL
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|STOKES, TERENCE ULYSSES
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|WOLFE, GARY DOUGLAS
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|WOLFE, GARY DOUGLAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/3/2020
|WOLFE, GARY DOUGLAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC