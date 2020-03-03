Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 2, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/2/2020
|BLEVINS, DOUGLAS JAMES
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|COSTLEY, NATHANIEL MAURICE
|CONSTRUCTIVE CRIM CONTEMPT
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|DINGES, BOBBI JO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/2/2020
|ECKARD, NATHANIEL JACOB
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2020
|ECKARD, NATHANIEL JACOB
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2020
|ECKARD, NATHANIEL JACOB
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2020
|ECKARD, NATHANIEL JACOB
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2020
|MYERS, JEROME LEE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|MYERS, JEROME LEE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|WILLIAMS, DAVID AARON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2020
|WILLIAMS, DAVID AARON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/2/2020
|WYNN, KIMBERLY LAKIA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|WYNN, KIMBERLY LAKIA
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|WYNN, KIMBERLY LAKIA
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|WYNN, KIMBERLY LAKIA
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|3/2/2020
|WYNN, KIMBERLY LAKIA
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC