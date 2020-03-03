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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 2, 2020

Carroll County Times
Mar 03, 2020 1:13 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/2/2020BLEVINS, DOUGLAS JAMESVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/2/2020COSTLEY, NATHANIEL MAURICECONSTRUCTIVE CRIM CONTEMPTHELD AT CCDC
3/2/2020DINGES, BOBBI JOFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/2/2020ECKARD, NATHANIEL JACOBMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2020ECKARD, NATHANIEL JACOBTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2020ECKARD, NATHANIEL JACOBASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2020ECKARD, NATHANIEL JACOBBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2020MYERS, JEROME LEE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/2/2020MYERS, JEROME LEE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/2/2020WILLIAMS, DAVID AARONFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2020WILLIAMS, DAVID AARONFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
3/2/2020WYNN, KIMBERLY LAKIATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
3/2/2020WYNN, KIMBERLY LAKIACREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
3/2/2020WYNN, KIMBERLY LAKIATHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
3/2/2020WYNN, KIMBERLY LAKIACON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
3/2/2020WYNN, KIMBERLY LAKIATHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
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