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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 25, 2020

Carroll County Times
Feb 26, 2020 8:21 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/25/2020BOYER, KRISTEN DANIELLEISSUE FALSE DOCUMENTHELD AT CCDC
2/25/2020COLON, CHRISTIAN JAVIERMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/25/2020CRANE, JAMES PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/25/2020FARVER, LAURA ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/25/2020GRAHAM, DANIEL WILLIAMFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGHELD AT CCDC
2/25/2020GRAHAM, DANIEL WILLIAMFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDHELD AT CCDC
2/25/2020GRAHAM, DANIEL WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/25/2020HOYLE, JEFFREY LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/25/2020HOYLE, JEFFREY LEEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/25/2020HOYLE, JUSTIN DAVIDASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/25/2020HOYLE, JUSTIN DAVIDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/25/2020WHEELER, LATELLE DENISETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
2/25/2020WHITE , ARTHUR ALLEN JRRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
2/25/2020WHITE , ARTHUR ALLEN JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/25/2020WILLIAMS, LEROY CARVERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/25/2020WILLIAMS, LEROY CARVERVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
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