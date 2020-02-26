Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 25, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/25/2020
|BOYER, KRISTEN DANIELLE
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|COLON, CHRISTIAN JAVIER
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/25/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/25/2020
|FARVER, LAURA ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/25/2020
|GRAHAM, DANIEL WILLIAM
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|GRAHAM, DANIEL WILLIAM
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|GRAHAM, DANIEL WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|HOYLE, JEFFREY LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|HOYLE, JEFFREY LEE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|HOYLE, JUSTIN DAVID
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/25/2020
|HOYLE, JUSTIN DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/25/2020
|WHEELER, LATELLE DENISE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|WHITE , ARTHUR ALLEN JR
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|WHITE , ARTHUR ALLEN JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/25/2020
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC