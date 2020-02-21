Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 20, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/20/2020
|HAZELTON, OCTAVIA SHERE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/20/2020
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/20/2020
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/20/2020
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/20/2020
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/20/2020
|MEDRANO-LAZANO, ERICK GEVANNI
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/20/2020
|MAKER, SHERRIE MATA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/20/2020
|MAKER, SHERRIE MATA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/20/2020
|MAKER, SHERRIE MATA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/20/2020
|MAKER, SHERRIE MATA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/20/2020
|VAN NGUYEN, TAM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/20/2020
|VAN NGUYEN, TAM
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND