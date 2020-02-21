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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 20, 2020

Carroll County Times
Feb 21, 2020 8:12 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/20/2020HAZELTON, OCTAVIA SHEREVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/20/2020ZAGER, RAYMOND MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/20/2020ZAGER, RAYMOND MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/20/2020ZAGER, RAYMOND MICHAELCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
2/20/2020ZAGER, RAYMOND MICHAELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
2/20/2020MEDRANO-LAZANO, ERICK GEVANNIDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
2/20/2020MAKER, SHERRIE MATACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/20/2020MAKER, SHERRIE MATACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/20/2020MAKER, SHERRIE MATACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/20/2020MAKER, SHERRIE MATACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/20/2020VAN NGUYEN, TAMFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/20/2020VAN NGUYEN, TAMFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
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