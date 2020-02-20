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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 19, 2020

Carroll County Times
Feb 20, 2020 11:09 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/19/2020BOONE, SKYLAR MORGANMARIJUANA PARA POSSESS/DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/19/2020ZEIGLER, JEFFREY JOHNFRAUD-PER IDENT INFO THEFTHELD AT CCDC
2/19/2020HICKS, LEWIS JOSEPHELEC MAIL HARASSHELD AT CCDC
2/19/2020GROFT, BRIAN CHRISTOPHERDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
2/19/2020HARDEMAN, SEBASTIAN MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
2/19/2020CRAIG, BARRY CALVERTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
2/19/2020ARENTZ, JONATHON EDWARDRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/19/2020POL, ALLYSA ALLYANACDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
2/19/2020POL, ALLYSA ALLYANACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
2/19/2020POL, ALLYSA ALLYANACDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED ON BOND
2/19/2020GOODMAN, THOMAS WESLEYDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2020GOODMAN, THOMAS WESLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2020GOODMAN, THOMAS WESLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2020BIKOI, PAUL CLAUDELVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
2/19/2020BIKOI, PAUL CLAUDELVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
2/19/2020WARFIELD, CALVIN LAMONTDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2020WARFIELD, CALVIN LAMONTDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2020WARFIELD, CALVIN LAMONTCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2020WARFIELD, CALVIN LAMONTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
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