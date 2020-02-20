Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 19, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/19/2020
|BOONE, SKYLAR MORGAN
|MARIJUANA PARA POSSESS/DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|ZEIGLER, JEFFREY JOHN
|FRAUD-PER IDENT INFO THEFT
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|HICKS, LEWIS JOSEPH
|ELEC MAIL HARASS
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|GROFT, BRIAN CHRISTOPHER
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|HARDEMAN, SEBASTIAN MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|CRAIG, BARRY CALVERT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|ARENTZ, JONATHON EDWARD
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|POL, ALLYSA ALLYANA
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|2/19/2020
|POL, ALLYSA ALLYANA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|2/19/2020
|POL, ALLYSA ALLYANA
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|2/19/2020
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2020
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2020
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2020
|BIKOI, PAUL CLAUDEL
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|BIKOI, PAUL CLAUDEL
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|2/19/2020
|WARFIELD, CALVIN LAMONT
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2020
|WARFIELD, CALVIN LAMONT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2020
|WARFIELD, CALVIN LAMONT
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2020
|WARFIELD, CALVIN LAMONT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND