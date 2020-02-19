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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 18, 2020

Carroll County Times
Feb 19, 2020 8:31 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/18/2020BURLEY, JOSEPH MILESTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
2/18/2020EBBIGHAUSEN, ADAM SCOTTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/18/2020GRAYBEAL, NICHOLASDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
2/18/2020NAGY, MATTHEW ALANROGUE AND VAGABONDRELEASED-UNSECURED BOND
2/18/2020JORDAN, KATIE MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/18/2020TYNDALL, RICHARD LEE JRATT-THEFT LESS THAN $100.00RELEASED TO OTHER AGENCY
2/18/2020TYNDALL, RICHARD LEE JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED TO OTHER AGENCY
2/18/2020TYNDALL, RICHARD LEE JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED TO OTHER AGENCY
2/18/2020TYNDALL, RICHARD LEE JRROGUE AND VAGABONDRELEASED TO OTHER AGENCY
2/18/2020TYNDALL, RICHARD LEE JRUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED TO OTHER AGENCY
2/18/2020TYNDALL, RICHARD LEE JRMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED TO OTHER AGENCY
2/18/2020TYNDALL, RICHARD LEE JRTHEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000RELEASED TO OTHER AGENCY
2/18/2020REAMER, JESSIE ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/18/2020STERNER, DAVID CARROLLFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/18/2020STERNER, DAVID CARROLLFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/18/2020WOOTEN, LOUIS EDWARD JRFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-UNSECURED BOND
2/18/2020WOOTEN, LOUIS EDWARD JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
2/18/2020HAMOR, JEFFEREY SCOTTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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