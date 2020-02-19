Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 18, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/18/2020
|BURLEY, JOSEPH MILES
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/18/2020
|EBBIGHAUSEN, ADAM SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/18/2020
|GRAYBEAL, NICHOLAS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/18/2020
|NAGY, MATTHEW ALAN
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/2020
|JORDAN, KATIE MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/18/2020
|TYNDALL, RICHARD LEE JR
|ATT-THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/18/2020
|TYNDALL, RICHARD LEE JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/18/2020
|TYNDALL, RICHARD LEE JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/18/2020
|TYNDALL, RICHARD LEE JR
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/18/2020
|TYNDALL, RICHARD LEE JR
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/18/2020
|TYNDALL, RICHARD LEE JR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/18/2020
|TYNDALL, RICHARD LEE JR
|THEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/18/2020
|REAMER, JESSIE ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/18/2020
|STERNER, DAVID CARROLL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/2020
|STERNER, DAVID CARROLL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/2020
|WOOTEN, LOUIS EDWARD JR
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/2020
|WOOTEN, LOUIS EDWARD JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/18/2020
|HAMOR, JEFFEREY SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC