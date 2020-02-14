Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/13/2020
|BOYER, KRISTEN DANIELLE
|FAILURE TO COMPLY
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/13/2020
|DEANER, JUSTIN HOWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/2020
|DEANER, JUSTIN HOWARD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/2020
|DIGGINS, MARIE ANTIONETTE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/2020
|KING, DE ANI
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/2020
|KOSTOV, ILIYA LAZAROV
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/2020
|NOYES, LISA RENEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/2020
|POST, JESSE RYAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/2020
|ROGERS, RYAN LORENZO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/2020
|ROGERS, RYAN LORENZO
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/2020
|ROGERS, RYAN LORENZO
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/2020
|ROGERS, RYAN LORENZO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/2020
|ROGERS, RYAN LORENZO
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/2020
|SMITH, TIMOTHY ROBERT
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|2/13/2020
|SMITH, TIMOTHY ROBERT
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|2/13/2020
|SMITH, TIMOTHY ROBERT
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|2/13/2020
|SMITH, TIMOTHY ROBERT
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|2/13/2020
|SMITH, TIMOTHY ROBERT
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|2/13/2020
|STULTZ, MARCUS DAVIS
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/2020
|STULTZ, MARCUS DAVIS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/2020
|STULTZ, MARCUS DAVIS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/13/2020
|TRAYNOR, COLYER CHRISTIAN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC