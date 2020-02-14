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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 13, 2020

Carroll County Times
Feb 14, 2020 8:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/13/2020BOYER, KRISTEN DANIELLEFAILURE TO COMPLYRELEASED TO OTHER AGENCY
2/13/2020DEANER, JUSTIN HOWARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/2020DEANER, JUSTIN HOWARDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/2020DIGGINS, MARIE ANTIONETTEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/2020KING, DE ANIASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/2020KOSTOV, ILIYA LAZAROVFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/2020NOYES, LISA RENEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/2020POST, JESSE RYANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/2020ROGERS, RYAN LORENZO RELEASED-UNSECURED BOND
2/13/2020ROGERS, RYAN LORENZOCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
2/13/2020ROGERS, RYAN LORENZOCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/13/2020ROGERS, RYAN LORENZOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/13/2020ROGERS, RYAN LORENZOCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
2/13/2020SMITH, TIMOTHY ROBERTROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
2/13/2020SMITH, TIMOTHY ROBERTUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
2/13/2020SMITH, TIMOTHY ROBERTMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
2/13/2020SMITH, TIMOTHY ROBERTCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
2/13/2020SMITH, TIMOTHY ROBERTTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
2/13/2020STULTZ, MARCUS DAVISFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
2/13/2020STULTZ, MARCUS DAVISASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/13/2020STULTZ, MARCUS DAVISFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/13/2020TRAYNOR, COLYER CHRISTIANFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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