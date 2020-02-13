Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 12, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/12/2020
|MCAULAY, TINA
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|2/12/2020
|EHAU, JOSEF ZEKAN NIHA
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|2/12/2020
|RAMBERT, JUSTIN HARRISON
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/12/2020
|JONES, GARY MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|HAISCHER, ANDREW FRANCIS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/12/2020
|SCORSUNE, TIMOTHY JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2020
|BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/12/2020
|JOHNSON, TRAVIS WAYNE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2020
|FREBERTHAUSER, JENEE MICHELE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2020
|BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC