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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 12, 2020

Carroll County Times
Feb 13, 2020 2:51 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/12/2020MCAULAY, TINATHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
2/12/2020EHAU, JOSEF ZEKAN NIHAHOME INVASIONHELD AT CCDC
2/12/2020RAMBERT, JUSTIN HARRISON(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLHELD AT CCDC
2/12/2020JONES, GARY MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020SMITH, JEFFREY VONDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020SMITH, JEFFREY VONDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020SMITH, JEFFREY VONDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020SMITH, JEFFREY VONTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020SMITH, JEFFREY VONMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020SMITH, JEFFREY VONUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020HAISCHER, ANDREW FRANCISFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/12/2020SCORSUNE, TIMOTHY JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2020BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/12/2020JOHNSON, TRAVIS WAYNEVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2020FREBERTHAUSER, JENEE MICHELEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2020BLANKENSHIP, ASHLEIGH CRISTIANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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