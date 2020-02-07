The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/6/2020
|BAILEY, ZACHARY SCOTT
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|BAILEY, ZACHARY SCOTT
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|BEAMER, ERIK JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|BEAMER, ERIK JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/6/2020
|DIFFENDAL, SAMUEL JOHNSON
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|DIFFENDAL, SAMUEL JOHNSON
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|FREDERICK, SHERROD KYLE
|FAILURE TO RETURN AND REMAIN AT SCENE WITH BODILY INJURY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|FREDERICK, SHERROD KYLE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|GOODHART, STEVEN CRAIG
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/6/2020
|HAMILTON, RONALD JOSEPH JR
|CON-FORGERY
|HELD AT CCDC
|2/6/2020
|HAMILTON, RONALD JOSEPH JR
|CON-FLSE/MISLEAD INFO FRAUD +$300
|HELD AT CCDC
|2/6/2020
|HAMILTON, RONALD JOSEPH JR
|FALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300
|HELD AT CCDC
|2/6/2020
|HEISER, CASSANDRA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/6/2020
|MCGEEHAN, SEAN PATRICK
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|MCGEEHAN, SEAN PATRICK
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|PURSER, THOMAS LAING
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/6/2020
|RAMIREZ, CESAR ADONAY GIRON
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2020
|RICHMAN, BRIAN GLEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE