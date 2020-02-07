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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/6/2020BAILEY, ZACHARY SCOTTDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020BAILEY, ZACHARY SCOTTFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020BEAMER, ERIK JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020BEAMER, ERIK JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020DAVIS, KIMBERLY SUEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/6/2020DIFFENDAL, SAMUEL JOHNSONFAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020DIFFENDAL, SAMUEL JOHNSONFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020FREDERICK, SHERROD KYLEFAILURE TO RETURN AND REMAIN AT SCENE WITH BODILY INJURYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020FREDERICK, SHERROD KYLEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020GOODHART, STEVEN CRAIGVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/6/2020HAMILTON, RONALD JOSEPH JRCON-FORGERYHELD AT CCDC
2/6/2020HAMILTON, RONALD JOSEPH JRCON-FLSE/MISLEAD INFO FRAUD +$300HELD AT CCDC
2/6/2020HAMILTON, RONALD JOSEPH JRFALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300HELD AT CCDC
2/6/2020HEISER, CASSANDRA LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/6/2020MCGEEHAN, SEAN PATRICKRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020MCGEEHAN, SEAN PATRICKFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020PURSER, THOMAS LAINGFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/6/2020RAMIREZ, CESAR ADONAY GIRONDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2020RICHMAN, BRIAN GLENFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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