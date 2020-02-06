The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/5/2020
|ALBRIGHT, JASON RAMSEY
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|BAUMGARTEN, JOSEPH LEO III
|THEFT: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|BAUMGARTEN, JOSEPH LEO III
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|BAUMGARTEN, JOSEPH LEO III
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|BAUMGARTEN, JOSEPH LEO III
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|BUCKLEY, TARA CASEY
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2020
|BUCKLEY, TARA CASEY
|DRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2020
|BUCKLEY, TARA CASEY
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2020
|BUCKLEY, TARA CASEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2020
|BUCKLEY, TARA CASEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2020
|CIRILLO, NICHOLAS ALLAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|CIRILLO, NICHOLAS ALLAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|FITZGERALD, ANTHONY NMN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/5/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|JOHNSON, RONALD LEE JR
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|JOHNSON, RONALD LEE JR
|FAIL REG OFFENDER/ FLASE INFO
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|PURSER, THOMAS LAING
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|SIMS, JONATHAN THOMAS
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/5/2020
|STEFANICK, AINSLEY BROOKE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2020
|WARD, JAMES ALLEN JR
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|2/5/2020
|WILKES, KEVIN WAYNE JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC