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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/5/2020ALBRIGHT, JASON RAMSEYPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
2/5/2020BAUMGARTEN, JOSEPH LEO IIITHEFT: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
2/5/2020BAUMGARTEN, JOSEPH LEO IIIMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
2/5/2020BAUMGARTEN, JOSEPH LEO IIIBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
2/5/2020BAUMGARTEN, JOSEPH LEO IIIBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/5/2020BUCKLEY, TARA CASEYDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2020BUCKLEY, TARA CASEYDRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2020BUCKLEY, TARA CASEYDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2020BUCKLEY, TARA CASEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2020BUCKLEY, TARA CASEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2020CIRILLO, NICHOLAS ALLANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/5/2020CIRILLO, NICHOLAS ALLANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/5/2020FITZGERALD, ANTHONY NMNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/5/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
2/5/2020JOHNSON, RONALD LEE JRSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD AT CCDC
2/5/2020JOHNSON, RONALD LEE JRFAIL REG OFFENDER/ FLASE INFOHELD AT CCDC
2/5/2020PURSER, THOMAS LAINGTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
2/5/2020SIMS, JONATHAN THOMASVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/5/2020STEFANICK, AINSLEY BROOKEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2020WARD, JAMES ALLEN JRVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
2/5/2020WILKES, KEVIN WAYNE JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
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