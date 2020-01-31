The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/30/2020
|BARRICK, CASEY COLLEEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|BARRICK, CASEY COLLEEN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|DOWNS, STEVEN MYLES
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/30/2020
|FRIEZE, ZACHARY NICHOLAS
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|ATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HEINARD, ARIEL MARY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/30/2020
|HOLLOWAY, DARIUS DEVIN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|MATTHEWS, ANDRE ISAAC
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/30/2020
|MATTHEWS, ANDRE ISAAC
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/30/2020
|MEERSHAERT, TIMOTHY JACOB
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/30/2020
|REINKE, NICHOLE CATHRINE
|MV-DRIVING WHILE INTOXICATED
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|SHIPLEY, CHARLES RANDOLPH JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/30/2020
|WADE, MORTIMER MUMFORD
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
|1/30/2020
|WADE, MORTIMER MUMFORD
|POSS/REC WEAPON WHILE CONF/DET
|TAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER