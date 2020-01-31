xml:space="preserve">

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/30/2020BARRICK, CASEY COLLEENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/30/2020BARRICK, CASEY COLLEENCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
1/30/2020DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/30/2020DOWNS, STEVEN MYLESFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/30/2020FRIEZE, ZACHARY NICHOLASCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYISSUE FALSE DOCUMENTRELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSRELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSRELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HEINARD, ARIEL MARYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
1/30/2020HOLLOWAY, DARIUS DEVINFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/30/2020MATTHEWS, ANDRE ISAACDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/30/2020MATTHEWS, ANDRE ISAACDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/30/2020MEERSHAERT, TIMOTHY JACOBFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/30/2020REINKE, NICHOLE CATHRINEMV-DRIVING WHILE INTOXICATEDHELD AT CCDC
1/30/2020SHIPLEY, CHARLES RANDOLPH JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/30/2020SMALL, JAMES THOMAS SRUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
1/30/2020SMALL, JAMES THOMAS SRTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/30/2020SMALL, JAMES THOMAS SRTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/30/2020WADE, MORTIMER MUMFORDPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTTAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
1/30/2020WADE, MORTIMER MUMFORDPOSS/REC WEAPON WHILE CONF/DETTAKEN BEFORE DISTRICT COURT COMMISSIONER
Advertisement
Advertisement
Advertisement