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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/29/2020TITUS, GERALD THOMAS JRFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
1/29/2020LURIA, MARK ALANTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
1/29/2020LURIA, MARK ALANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/29/2020WALKER, JENNIFER LYNNRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED ON BOND
1/29/2020WALKER, JENNIFER LYNNABUSE/NEGLECT OF A VULNERABLE ADULT-FAMILY MEMBERRELEASED ON BOND
1/29/2020WALKER, JENNIFER LYNNASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSRELEASED ON BOND
1/29/2020WALKER, JENNIFER LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
1/29/2020JONES, CHRISTOPHER JEFFREYFAIL REG OFFENDER/ FLASE INFOHELD AT CCDC
1/29/2020COLSON, TYLER MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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