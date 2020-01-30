The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/29/2020
|TITUS, GERALD THOMAS JR
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|1/29/2020
|LURIA, MARK ALAN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|1/29/2020
|LURIA, MARK ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/29/2020
|WALKER, JENNIFER LYNN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED ON BOND
|1/29/2020
|WALKER, JENNIFER LYNN
|ABUSE/NEGLECT OF A VULNERABLE ADULT-FAMILY MEMBER
|RELEASED ON BOND
|1/29/2020
|WALKER, JENNIFER LYNN
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|RELEASED ON BOND
|1/29/2020
|WALKER, JENNIFER LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|1/29/2020
|JONES, CHRISTOPHER JEFFREY
|FAIL REG OFFENDER/ FLASE INFO
|HELD AT CCDC
|1/29/2020
|COLSON, TYLER MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE