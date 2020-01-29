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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/28/2020BUSER, KEVIN DAVIDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/28/2020EYLER, BURTON ARCHIEPRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABELRELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2020EYLER, BURTON ARCHIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2020EYLER, BURTON ARCHIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2020LAUER, AMBER LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
1/28/2020LUMB, PATRICK RYANVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/28/2020LUMB, PATRICK RYANHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/28/2020LUMB, PATRICK RYANTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/28/2020LUMB, PATRICK RYANELEC COMM HARASSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/28/2020SCHYMANSKY, STEPHANIE LYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/28/2020SLECHTER, RICHARD JOSEPHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/28/2020SMITH, JEFFREY VONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/28/2020SMITH, JEFFREY VONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/28/2020SMITH, JEFFREY VONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/28/2020TURK, MICHAEL ANDREWASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/28/2020TURK, MICHAEL ANDREWASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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