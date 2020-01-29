The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/28/2020
|BUSER, KEVIN DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|EYLER, BURTON ARCHIE
|PRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABEL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2020
|EYLER, BURTON ARCHIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2020
|EYLER, BURTON ARCHIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2020
|LAUER, AMBER LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/28/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/28/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/28/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|ELEC COMM HARASS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/28/2020
|SCHYMANSKY, STEPHANIE LYNN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|SLECHTER, RICHARD JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|SMITH, JEFFREY VON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|TURK, MICHAEL ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/28/2020
|TURK, MICHAEL ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC