The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/27/2020
|STOVER, STEPHEN RANDOLPH
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|NEGLIGENT MANSLAUGHTER-AUTO/BOAT/OTHER VEHICLE
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|ELEC COMM HARASS
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|WALTERS, JORDAN MICHAEL
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|WALTERS, JORDAN MICHAEL
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|WALTERS, JORDAN MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|WALTERS, JORDAN MICHAEL
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|WALTERS, JORDAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|JONES, PRESTON WADE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/27/2020
|JONES, PRESTON WADE
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/27/2020
|JONES, PRESTON WADE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/27/2020
|JONES, PRESTON WADE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/27/2020
|GOULD, WILLIAM
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|GOULD, WILLIAM
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|1/27/2020
|KROUT, KRISTEN ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/27/2020
|KROUT, KRISTEN ANN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/27/2020
|ANDERSON, REBECCA JEAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND