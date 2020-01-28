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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/27/2020STOVER, STEPHEN RANDOLPHDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
1/27/2020BATZ, JOHN BENJAMINNEGLIGENT MANSLAUGHTER-AUTO/BOAT/OTHER VEHICLEHELD AT CCDC
1/27/2020LUMB, PATRICK RYANVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
1/27/2020LUMB, PATRICK RYANHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
1/27/2020LUMB, PATRICK RYANTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
1/27/2020LUMB, PATRICK RYANELEC COMM HARASSHELD AT CCDC
1/27/2020WALTERS, JORDAN MICHAELSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
1/27/2020WALTERS, JORDAN MICHAELINTOXICATED PUBLIC DISTURBHELD AT CCDC
1/27/2020WALTERS, JORDAN MICHAELDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
1/27/2020WALTERS, JORDAN MICHAELPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
1/27/2020WALTERS, JORDAN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/27/2020JONES, PRESTON WADEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/2020JONES, PRESTON WADEDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/2020JONES, PRESTON WADEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/2020JONES, PRESTON WADEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/2020GOULD, WILLIAMSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
1/27/2020GOULD, WILLIAMSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
1/27/2020KROUT, KRISTEN ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/2020KROUT, KRISTEN ANNINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/27/2020ANDERSON, REBECCA JEANVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
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