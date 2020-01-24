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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/23/2020BOVA, DAMON CHRISTIANFRAUD (FALSIFYING) (CERT OF TITLE,CARD,PLATE) ISSUED BY ADMHELD AT CCDC
1/23/2020CONLEY, DEAN JOSEPHFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
1/23/2020COSTLEY, NATHANIEL MAURICENONSUPPORT - MINOR CHILDHELD AT CCDC
1/23/2020COSTLEY, NATHANIEL MAURICECONSTRUCTIVE CRIM CONTEMPTHELD AT CCDC
1/23/2020DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAULFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/23/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
1/23/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
1/23/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
1/23/2020ENGLISH, TAMESHA SHAMONEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
1/23/2020JONES, THOMAS H JRFALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300HELD AT CCDC
1/23/2020RITCHIE, KIRK JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
1/23/2020RITCHIE, KIRK JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
1/23/2020ROUSSELL, KEVIN JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
1/23/2020ROUSSELL, KEVIN JOSEPHCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED ON BOND
1/23/2020ROUSSELL, KEVIN JOSEPHCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
1/23/2020TOPPER, DAVID EUGENE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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