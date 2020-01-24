The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/23/2020
|BOVA, DAMON CHRISTIAN
|FRAUD (FALSIFYING) (CERT OF TITLE,CARD,PLATE) ISSUED BY ADM
|HELD AT CCDC
|1/23/2020
|CONLEY, DEAN JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/23/2020
|COSTLEY, NATHANIEL MAURICE
|NONSUPPORT - MINOR CHILD
|HELD AT CCDC
|1/23/2020
|COSTLEY, NATHANIEL MAURICE
|CONSTRUCTIVE CRIM CONTEMPT
|HELD AT CCDC
|1/23/2020
|DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAUL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/23/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/23/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/23/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/23/2020
|ENGLISH, TAMESHA SHAMONE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|1/23/2020
|JONES, THOMAS H JR
|FALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300
|HELD AT CCDC
|1/23/2020
|RITCHIE, KIRK JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|1/23/2020
|RITCHIE, KIRK JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|1/23/2020
|ROUSSELL, KEVIN JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|1/23/2020
|ROUSSELL, KEVIN JOSEPH
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|1/23/2020
|ROUSSELL, KEVIN JOSEPH
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|1/23/2020
|TOPPER, DAVID EUGENE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC