The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|FAILURE OF VEH. DRIVER TO FURNISH REQ'D WRITTEN IDINFO.(IN/ON) UNATTENEDED DAMAGED (VEH.,PROPERTY)
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|BAILEY, RICHARD ALLEN JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/15/2020
|COX, WILLIAM RODNEY
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|COX, WILLIAM RODNEY
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|COX, WILLIAM RODNEY
|SEX OFFENSE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|HARDISON, SEAN DONTA JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|HARDISON, SEAN DONTA JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|HERSH, WILLIAM THOMAS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/15/2020
|KEENE, CUTLER JAY
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|KOOSER, ROXANNE MARIE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|KOOSER, ROXANNE MARIE
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|KOOSER, ROXANNE MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|KOOSER, ROXANNE MARIE
|FUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANT
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|PROCTOR-CISSE, AMBER STAR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/15/2020
|WINE, MICHAEL DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE