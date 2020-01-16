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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRRECKLESS DRIVINGRELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRFAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTERRELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRNEGLIGENT DRIVINGRELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRFAILURE OF VEH. DRIVER TO FURNISH REQ'D WRITTEN IDINFO.(IN/ON) UNATTENEDED DAMAGED (VEH.,PROPERTY)RELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMRELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020BAILEY, RICHARD ALLEN JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED TO OTHER AGENCY
1/15/2020COX, WILLIAM RODNEYSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
1/15/2020COX, WILLIAM RODNEYRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/15/2020COX, WILLIAM RODNEYSEX OFFENSE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/15/2020HARDISON, SEAN DONTA JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/15/2020HARDISON, SEAN DONTA JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/15/2020HERSH, WILLIAM THOMASFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/15/2020KEENE, CUTLER JAYVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
1/15/2020KOOSER, ROXANNE MARIEDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
1/15/2020KOOSER, ROXANNE MARIEDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
1/15/2020KOOSER, ROXANNE MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/15/2020KOOSER, ROXANNE MARIEFUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANTHELD AT CCDC
1/15/2020PROCTOR-CISSE, AMBER STARFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/15/2020WINE, MICHAEL DAVIDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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