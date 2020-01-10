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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/9/2020BARTELL, JACOB RILEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
1/9/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
1/9/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDRESISTING ARRESTHELD AT CCDC
1/9/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYHELD AT CCDC
1/9/2020FERGUSON, SHAKIR WALYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
1/9/2020FERGUSON, SHAKIR WALYASSAULT-FIRST DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
1/9/2020SUMMERVILLE, MARK ANTHONYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
1/9/2020SUMMERVILLE, MARK ANTHONYASSAULT-FIRST DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
1/9/2020GIST, ANTHONY DREWWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/2020GIST, ANTHONY DREWLOADED HANDGUN ON PERSONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/2020GIST, ANTHONY DREWLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/2020GIST, ANTHONY DREWHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/2020CHARYSZYN, COLE MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/2020CHARYSZYN, COLE MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/9/2020BRISCOE, JACQUELINE ROSEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/9/2020HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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