The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/9/2020
|BARTELL, JACOB RILEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/9/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC
|1/9/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|RESISTING ARREST
|HELD AT CCDC
|1/9/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|1/9/2020
|FERGUSON, SHAKIR WALY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/9/2020
|FERGUSON, SHAKIR WALY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/9/2020
|SUMMERVILLE, MARK ANTHONY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/9/2020
|SUMMERVILLE, MARK ANTHONY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/9/2020
|GIST, ANTHONY DREW
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/2020
|GIST, ANTHONY DREW
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/2020
|GIST, ANTHONY DREW
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/2020
|GIST, ANTHONY DREW
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/2020
|CHARYSZYN, COLE MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/2020
|CHARYSZYN, COLE MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/9/2020
|BRISCOE, JACQUELINE ROSE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/9/2020
|HOLTZMAN, BRITTNEY ADAIR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC