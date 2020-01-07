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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/6/2020CERQUETTI, DOMINIC ROSARIDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
1/6/2020DODSON, SHELBY LYNNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020MOSBY, GEOFFREY LANCEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/6/2020LONGEST, JOSEPH ALBERTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/6/2020FRANK, CASEY WYATTCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020FRANK, CASEY WYATTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020FRANK, CASEY WYATTCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020FRANK, CASEY WYATTCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020FRANK, CASEY WYATTCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYHELD AT CCDC
1/6/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/6/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
1/6/2020DODSON, SHELBY LYNNCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020DODSON, SHELBY LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020DODSON, SHELBY LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNETRESPASS-POSTED PROPERTYHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNECONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LTRESPASS-POSTED PROPERTYHELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/6/2020SCHWARTZ, SHERI LBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/6/2020FITZGERALD, AVERY LAMBCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/6/2020DIRECTOR, TROY ADAMFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/6/2020DIRECTOR, TROY ADAMFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/6/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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