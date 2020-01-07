The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/6/2020
|CERQUETTI, DOMINIC ROSARI
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|DODSON, SHELBY LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|MOSBY, GEOFFREY LANCE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|LONGEST, JOSEPH ALBERT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|FRANK, CASEY WYATT
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|FRANK, CASEY WYATT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|FRANK, CASEY WYATT
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|FRANK, CASEY WYATT
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|FRANK, CASEY WYATT
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|DODSON, SHELBY LYNN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|DODSON, SHELBY LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|DODSON, SHELBY LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|FITZGERALD, AVERY LAMB
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/6/2020
|DIRECTOR, TROY ADAM
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|DIRECTOR, TROY ADAM
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/6/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC