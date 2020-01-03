The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/2/2020
|GARNER, JODY ELLEN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/2/2020
|GARNER, JODY ELLEN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/2/2020
|GARNER, JODY ELLEN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/2/2020
|GARNER, JODY ELLEN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/2/2020
|HARRIS, AZURDAE LASHAY
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|HELD AT CCDC
|1/2/2020
|HARRIS, AZURDAE LASHAY
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/2/2020
|RAY, STANLEY ANDRE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/2/2020
|SCHROEDER, MAGGIE LOUISE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|1/2/2020
|STULTZ, COREY ALLAN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/2/2020
|STULTZ, COREY ALLAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/2/2020
|THOMPSON, AREN PATRICK
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC