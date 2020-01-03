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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/2/2020GARNER, JODY ELLEN RELEASED-UNSECURED BOND
1/2/2020GARNER, JODY ELLEN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
1/2/2020GARNER, JODY ELLEN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
1/2/2020GARNER, JODY ELLENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
1/2/2020HARRIS, AZURDAE LASHAYCONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPTHELD AT CCDC
1/2/2020HARRIS, AZURDAE LASHAYESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/2/2020RAY, STANLEY ANDREASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/2/2020SCHROEDER, MAGGIE LOUISEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
1/2/2020STULTZ, COREY ALLANDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/2/2020STULTZ, COREY ALLANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/2/2020THOMPSON, AREN PATRICKVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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