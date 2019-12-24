The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/23/2019
|BLIZZARD, JEFFREY GLENN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/23/2019
|GROVES, MELISSA MARIE
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|12/23/2019
|HAINES, STEVEN ALLAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2019
|HAINES, STEVEN ALLAN
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2019
|HAINES, STEVEN ALLAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2019
|HAMBY, DAVID JAMES
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/23/2019
|HAMBY, DAVID JAMES
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/23/2019
|HAMBY, DAVID JAMES
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/23/2019
|HAMBY, DAVID JAMES
|CON-MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/23/2019
|HAMBY, DAVID JAMES
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/23/2019
|LARSON, HOLLY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/23/2019
|LEWIS, SARAH ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2019
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/23/2019
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/23/2019
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/23/2019
|SCHMIER, JOSEPH PAGE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/23/2019
|SHANEFELTER, TRACEY JEAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/23/2019
|SMITH, JEFFREY CRAIG JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|12/23/2019
|SMITH, JEFFREY CRAIG JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND