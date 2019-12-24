xml:space="preserve">

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/23/2019BLIZZARD, JEFFREY GLENNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/23/2019GROVES, MELISSA MARIECONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT 
12/23/2019HAINES, STEVEN ALLANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2019HAINES, STEVEN ALLANDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2019HAINES, STEVEN ALLANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2019HAMBY, DAVID JAMESTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
12/23/2019HAMBY, DAVID JAMESROGUE AND VAGABONDRELEASED-UNSECURED BOND
12/23/2019HAMBY, DAVID JAMESUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
12/23/2019HAMBY, DAVID JAMESCON-MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
12/23/2019HAMBY, DAVID JAMESMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
12/23/2019LARSON, HOLLY MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/23/2019LEWIS, SARAH ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2019SCHMIER, JOSEPH PAGEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/23/2019SCHMIER, JOSEPH PAGEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/23/2019SCHMIER, JOSEPH PAGEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/23/2019SCHMIER, JOSEPH PAGEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/23/2019SHANEFELTER, TRACEY JEANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/23/2019SMITH, JEFFREY CRAIG JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
12/23/2019SMITH, JEFFREY CRAIG JRASSAULT-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
Advertisement
Advertisement
Advertisement