The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/18/2019
|SNEAD, DUSTIN LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|12/18/2019
|EUBANK, MATTHEW KYLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|EUBANK, MATTHEW KYLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|EPONESHNIKOV, ARTEM VADIM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|GLOVER, RYAN WESLEY
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|12/18/2019
|GLOVER, RYAN WESLEY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|12/18/2019
|GLOVER, RYAN WESLEY
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED ON BOND
|12/18/2019
|GLOVER, RYAN WESLEY
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED ON BOND
|12/18/2019
|GLOVER, RYAN WESLEY
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED ON BOND
|12/18/2019
|GLOVER, RYAN WESLEY
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED ON BOND
|12/18/2019
|WELSH, MATTHEW PAUL
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|WELSH, MATTHEW PAUL
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|WELSH, MATTHEW PAUL
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|WELSH, MATTHEW PAUL
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|GOMORA-VILLASENSOR, HECTOR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/18/2019
|WELSH, MATTHEW PAUL
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|WELSH, MATTHEW PAUL
|ELEC COMM HARASS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/18/2019
|WELSH, MATTHEW PAUL
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE