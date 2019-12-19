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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/18/2019SNEAD, DUSTIN LEEMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
12/18/2019EUBANK, MATTHEW KYLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019EUBANK, MATTHEW KYLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019EPONESHNIKOV, ARTEM VADIMFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019GLOVER, RYAN WESLEYCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
12/18/2019GLOVER, RYAN WESLEYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
12/18/2019GLOVER, RYAN WESLEYBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED ON BOND
12/18/2019GLOVER, RYAN WESLEYBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED ON BOND
12/18/2019GLOVER, RYAN WESLEYMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED ON BOND
12/18/2019GLOVER, RYAN WESLEYBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED ON BOND
12/18/2019WELSH, MATTHEW PAULTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019WELSH, MATTHEW PAULHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019WELSH, MATTHEW PAULHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019WELSH, MATTHEW PAULTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019GOMORA-VILLASENSOR, HECTORFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/18/2019WELSH, MATTHEW PAULHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019WELSH, MATTHEW PAULELEC COMM HARASSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/18/2019WELSH, MATTHEW PAULPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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