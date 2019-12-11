The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/10/2019
|KING, KEVIN LAMONT JR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|RAVER, MANLEY GENE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|WALKER, NATHAN SHERMAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|WALKER, NATHAN SHERMAN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|WALKER, NATHAN SHERMAN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|WALKER, NATHAN SHERMAN
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|WALKER, NATHAN SHERMAN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|FIORINO, NICHOLAS SALVITOR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|FENOFF, MELANIE LYNN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|BARTON, CHARLES RALPH JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/10/2019
|BAILEY, LESLIE MICHELLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|BAILEY, LESLIE MICHELLE
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|ODEA, LAUREN AMANDA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|WALDMAN, JASON RICHARD
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/10/2019
|KOWALSKI, DANIEL BRENT
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/10/2019
|HOWARD, CAROL LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC