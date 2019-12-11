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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/10/2019KING, KEVIN LAMONT JRCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/10/2019RAVER, MANLEY GENEBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
12/10/2019WALKER, NATHAN SHERMANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/10/2019WALKER, NATHAN SHERMANTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
12/10/2019WALKER, NATHAN SHERMANTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/10/2019WALKER, NATHAN SHERMANUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
12/10/2019WALKER, NATHAN SHERMANMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
12/10/2019FIORINO, NICHOLAS SALVITORCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/10/2019FENOFF, MELANIE LYNNTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
12/10/2019CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
12/10/2019BARTON, CHARLES RALPH JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
12/10/2019BAILEY, LESLIE MICHELLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/10/2019BAILEY, LESLIE MICHELLEESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
12/10/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVIDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
12/10/2019ODEA, LAUREN AMANDAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/10/2019WALDMAN, JASON RICHARDRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/10/2019KOWALSKI, DANIEL BRENTFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
12/10/2019HOWARD, CAROL LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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