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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/9/2019GEISE, MARK JAMESVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/9/2019KAZIMER, STEVEN WILLIAMFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/9/2019KNIGHT, TIMOTHY WILSON EARL SRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/9/2019KRUG, GABRIELLE ANNFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
12/9/2019KRUG, GABRIELLE ANNFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
12/9/2019MCCULLOUGH, ANTHONY QUENTINFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
12/9/2019REICHERT, BRANDI SUEFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/9/2019ZAVONA, STEVEN LEWISFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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