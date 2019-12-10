The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/9/2019
|GEISE, MARK JAMES
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/9/2019
|KAZIMER, STEVEN WILLIAM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/9/2019
|KNIGHT, TIMOTHY WILSON EARL SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/9/2019
|KRUG, GABRIELLE ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/9/2019
|KRUG, GABRIELLE ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/9/2019
|MCCULLOUGH, ANTHONY QUENTIN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/9/2019
|REICHERT, BRANDI SUE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/9/2019
|ZAVONA, STEVEN LEWIS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC