The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/3/2019
|BARRIERE, EMILY MICHELLE
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/3/2019
|BROCATO, JOSEPH RICHARD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|BROCATO, JOSEPH RICHARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|GILKERSON, ROBERT RANDALL 2ND
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|GILKERSON, ROBERT RANDALL 2ND
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|GILKERSON, ROBERT RANDALL 2ND
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|GREY, ERNEST LESTER JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/3/2019
|HEALY, COLLEEN MEGAN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/3/2019
|HEALY, COLLEEN MEGAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/3/2019
|HEALY, COLLEEN MEGAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/3/2019
|KOSINO, RYON FRANK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/3/2019
|KOSINO, RYON FRANK
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/3/2019
|MILLER, CRYSTAL ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|PETERSON, TYNIA MONIQUE
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|PETERSON, TYNIA MONIQUE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2019
|SCHYMANSKY, STEPHANIE LYNN
|CONTEMPT OF CT FOR FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|12/3/2019
|STAMBAUGH, CODY RAY
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOL
|HELD AT CCDC