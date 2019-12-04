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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/3/2019BARRIERE, EMILY MICHELLETHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/3/2019BROCATO, JOSEPH RICHARDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019BROCATO, JOSEPH RICHARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019GILKERSON, ROBERT RANDALL 2NDCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019GILKERSON, ROBERT RANDALL 2NDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019GILKERSON, ROBERT RANDALL 2NDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019GREY, ERNEST LESTER JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/3/2019HEALY, COLLEEN MEGANDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED TO OTHER AGENCY
12/3/2019HEALY, COLLEEN MEGANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED TO OTHER AGENCY
12/3/2019HEALY, COLLEEN MEGANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED TO OTHER AGENCY
12/3/2019KOSINO, RYON FRANKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/3/2019KOSINO, RYON FRANKCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/3/2019MILLER, CRYSTAL ANNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019PETERSON, TYNIA MONIQUETHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019PETERSON, TYNIA MONIQUETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2019SCHYMANSKY, STEPHANIE LYNNCONTEMPT OF CT FOR FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
12/3/2019STAMBAUGH, CODY RAYDRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOLHELD AT CCDC
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