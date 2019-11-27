The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/26/2019
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/26/2019
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|11/26/2019
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|HELD AT CCDC
|11/26/2019
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|CON-MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/26/2019
|CROUSE, ELIZABETH ANN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/26/2019
|GARCIA, ALEJANDRO DARIO CHIO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/26/2019
|GARCIA, ALEJANDRO DARIO CHIO
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/26/2019
|GARCIA, ALEJANDRO DARIO CHIO
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/26/2019
|HORMES, COREY HARRISON
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/26/2019
|HORMES, COREY HARRISON
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/26/2019
|HORMES, COREY HARRISON
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/26/2019
|HORMES, COREY HARRISON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/26/2019
|HORMES, COREY HARRISON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|CDS:PRODUCTION EQUIPMENT-GENERAL
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|MANUFACTURE CDS
|11/26/2019
|KOONS, KARA ELIZABETH
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|11/26/2019
|MANKEY, JASON CHRISTOPHER JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/26/2019
|MARTIN, CHRISTOPHER JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|11/26/2019
|MARTIN, CHRISTOPHER JAMES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|11/26/2019
|MARTIN, CHRISTOPHER JAMES
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|11/26/2019
|MARTIN, CHRISTOPHER JAMES
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|11/26/2019
|MARTIN, CHRISTOPHER JAMES
|CDS:PRODUCTION EQUIPMENT-GENERAL
|11/26/2019
|MARTIN, CHRISTOPHER JAMES
|MANUFACTURE CDS
|11/26/2019
|MARTIN, CHRISTOPHER JAMES
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|11/26/2019
|WETHERBEE, ASHLEY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/26/2019
|WETHERBEE, ASHLEY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC