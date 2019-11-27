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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/26/2019CROUSE, ELIZABETH ANNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/26/2019CROUSE, ELIZABETH ANNROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
11/26/2019CROUSE, ELIZABETH ANNUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLEHELD AT CCDC
11/26/2019CROUSE, ELIZABETH ANNCON-MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/26/2019CROUSE, ELIZABETH ANNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/26/2019GARCIA, ALEJANDRO DARIO CHIOFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/26/2019GARCIA, ALEJANDRO DARIO CHIODRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
11/26/2019GARCIA, ALEJANDRO DARIO CHIODRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
11/26/2019HORMES, COREY HARRISONDISPLAY SUSPENDED LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/26/2019HORMES, COREY HARRISONDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/26/2019HORMES, COREY HARRISONDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/26/2019HORMES, COREY HARRISONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/26/2019HORMES, COREY HARRISONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREE 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHASSAULT-SECOND DEGREE 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+ 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHCDS:PRODUCTION EQUIPMENT-GENERAL 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHMANUFACTURE CDS 
11/26/2019KOONS, KARA ELIZABETHCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
11/26/2019MANKEY, JASON CHRISTOPHER JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/26/2019MARTIN, CHRISTOPHER JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
11/26/2019MARTIN, CHRISTOPHER JAMESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
11/26/2019MARTIN, CHRISTOPHER JAMESCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+ 
11/26/2019MARTIN, CHRISTOPHER JAMESCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS 
11/26/2019MARTIN, CHRISTOPHER JAMESCDS:PRODUCTION EQUIPMENT-GENERAL 
11/26/2019MARTIN, CHRISTOPHER JAMESMANUFACTURE CDS 
11/26/2019MARTIN, CHRISTOPHER JAMESCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
11/26/2019WETHERBEE, ASHLEYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/26/2019WETHERBEE, ASHLEYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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