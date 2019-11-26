xml:space="preserve">

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/25/2019BLAKE, ALAINA JADERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
11/25/2019BLAKE, ALAINA JADEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/25/2019BLAKE, ALAINA JADEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/25/2019BLAKE, ALAINA JADEATTEMPTED SECOND DEGREE MURDERHELD AT CCDC
11/25/2019BLAKE, ALAINA JADEATTEMPTED FIRST DEGREE MURDERHELD AT CCDC
11/25/2019DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/25/2019HAULER, ANDREW JOSEPHDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2019HAULER, ANDREW JOSEPHDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2019HAULER, ANDREW JOSEPHDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2019JOHNSON, MAURICE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/25/2019KNOCK, CHARLES MORRIS IVANIMAL CRUELTYHELD AT CCDC
11/25/2019LAWSON, PHAROAH IZAAKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/25/2019LAWSON, PHAROAH IZAAKDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/25/2019RANEY, DWIGHT WAYNEFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/25/2019REICHERT, BRANDI SUEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
Advertisement
Advertisement
Advertisement