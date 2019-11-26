The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/25/2019
|BLAKE, ALAINA JADE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|BLAKE, ALAINA JADE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|BLAKE, ALAINA JADE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|BLAKE, ALAINA JADE
|ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|BLAKE, ALAINA JADE
|ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2019
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2019
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2019
|JOHNSON, MAURICE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|ANIMAL CRUELTY
|HELD AT CCDC
|11/25/2019
|LAWSON, PHAROAH IZAAK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/25/2019
|LAWSON, PHAROAH IZAAK
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/25/2019
|RANEY, DWIGHT WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/25/2019
|REICHERT, BRANDI SUE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC