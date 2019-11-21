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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/20/2019LONGEST, JOSEPH ALBERTTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
11/20/2019REAMER-WELLS, DEBORAHPEACE ORDER: FAIL TO COMPLY 
11/20/2019BARKER, ERIC DANIELTHREAT OF MASS VIOLENCEHELD AT CCDC
11/20/2019DENZLER, ASHLYNE JAIMEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/20/2019WILSON, VICTORIA SUSANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/20/2019WILSON, VICTORIA SUSANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/20/2019RIGGS, MICHAEL WAYNEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/20/2019ORELLANA, HECTOR ANTONIO JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
11/20/2019ORELLANA, HECTOR ANTONIO JRPRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABELHELD AT CCDC
11/20/2019ORELLANA, HECTOR ANTONIO JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/20/2019ORELLANA, HECTOR ANTONIO JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/20/2019ADAMS, ARIEL MARYINTOXICATED ENDANGER 
11/20/2019ADAMS, ARIEL MARYASSAULT-SECOND DEGREE 
11/20/2019ADAMS, ARIEL MARYFAILURE TO APPEAR 
11/20/2019ADAMS, ARIEL MARYFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER 
11/20/2019ADAMS, ARIEL MARYTHEFT LESS THAN $100.00
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