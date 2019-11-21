The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/20/2019
|LONGEST, JOSEPH ALBERT
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/20/2019
|REAMER-WELLS, DEBORAH
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|11/20/2019
|BARKER, ERIC DANIEL
|THREAT OF MASS VIOLENCE
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|DENZLER, ASHLYNE JAIMEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|RIGGS, MICHAEL WAYNE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|ORELLANA, HECTOR ANTONIO JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|ORELLANA, HECTOR ANTONIO JR
|PRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABEL
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|ORELLANA, HECTOR ANTONIO JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|ORELLANA, HECTOR ANTONIO JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/20/2019
|ADAMS, ARIEL MARY
|INTOXICATED ENDANGER
|11/20/2019
|ADAMS, ARIEL MARY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|11/20/2019
|ADAMS, ARIEL MARY
|FAILURE TO APPEAR
|11/20/2019
|ADAMS, ARIEL MARY
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|11/20/2019
|ADAMS, ARIEL MARY
|THEFT LESS THAN $100.00