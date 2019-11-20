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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/19/2019BOONE, SKYLAR MORGANCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
11/19/2019LEPPO, JUSTIN MATTHEWTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED ON BOND
11/19/2019LEPPO, JUSTIN MATTHEWBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED ON BOND
11/19/2019LEPPO, JUSTIN MATTHEWBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED ON BOND
11/19/2019LEPPO, JUSTIN MATTHEWCONSPRIACY/BURGLARY-SECOND DEGREE/GENERALRELEASED ON BOND
11/19/2019LEPPO, JUSTIN MATTHEWBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED ON BOND
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIARMED ROBBERYHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIHOME INVASIONHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/19/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIATTEMPTED FIRST DEGREE MURDERHELD AT CCDC
11/19/2019REICHERT, BRANDI SUEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/19/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVIDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/19/2019BAIER, CHRISTOPHER JOHNVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
11/19/2019VELEZ, NICHOLAS ANGEL HELD AT CCDC
11/19/2019BURKE, JACOB DANIELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
11/19/2019BURKE, JACOB DANIELBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
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