The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/19/2019
|BOONE, SKYLAR MORGAN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|LEPPO, JUSTIN MATTHEW
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED ON BOND
|11/19/2019
|LEPPO, JUSTIN MATTHEW
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED ON BOND
|11/19/2019
|LEPPO, JUSTIN MATTHEW
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED ON BOND
|11/19/2019
|LEPPO, JUSTIN MATTHEW
|CONSPRIACY/BURGLARY-SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED ON BOND
|11/19/2019
|LEPPO, JUSTIN MATTHEW
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED ON BOND
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|REICHERT, BRANDI SUE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|BAIER, CHRISTOPHER JOHN
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/19/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|HELD AT CCDC
|11/19/2019
|BURKE, JACOB DANIEL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/19/2019
|BURKE, JACOB DANIEL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND