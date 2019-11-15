The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/14/2019
|BASSLER, JESSICA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|BASSLER, JESSICA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|BASSLER, JESSICA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|EDDLEMAN, GLENN MICHAEL
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/2019
|EDDLEMAN, GLENN MICHAEL
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/2019
|EDDLEMAN, GLENN MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/2019
|EDDLEMAN, GLENN MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/2019
|EDDLEMAN, GLENN MICHAEL
|FAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/2019
|GABEL, BREANA LEE JOYCE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/2019
|HAGA, KELLIE DANIELLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|HICKS, ASHLEY MARIA LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/14/2019
|HOLDEN, BRYAN JOHN
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|HOLDEN, BRYAN JOHN
|ELEC MAIL HARASS
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|PFARR, BRIAN KEITH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|SEAL, GEORGE EDWARD JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/14/2019
|WEIMAN, MATTHEW MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/2019
|WHITAKER, JOSHUA DOUGLAS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|WILLIAMS, DAVID AARON
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/14/2019
|WOODYARD, TRAVIS DONTAY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC