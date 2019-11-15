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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/14/2019BASSLER, JESSICA LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/14/2019BASSLER, JESSICA LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/14/2019BASSLER, JESSICA LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/14/2019EDDLEMAN, GLENN MICHAELNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/2019EDDLEMAN, GLENN MICHAELDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/2019EDDLEMAN, GLENN MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/2019EDDLEMAN, GLENN MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/2019EDDLEMAN, GLENN MICHAELFAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/2019GABEL, BREANA LEE JOYCEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/2019HAGA, KELLIE DANIELLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/14/2019HICKS, ASHLEY MARIA LYNNFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
11/14/2019HOLDEN, BRYAN JOHNHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
11/14/2019HOLDEN, BRYAN JOHNELEC MAIL HARASSHELD AT CCDC
11/14/2019PFARR, BRIAN KEITHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/14/2019SEAL, GEORGE EDWARD JRFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
11/14/2019WEIMAN, MATTHEW MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/2019WHITAKER, JOSHUA DOUGLASFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/14/2019WILLIAMS, DAVID AARONFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/14/2019WILLIAMS, DAVID AARONFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/14/2019WOODYARD, TRAVIS DONTAYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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