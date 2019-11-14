The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/13/2019
|BROWN, SEAN ANTHONY JR
|POSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|BROWN, SEAN ANTHONY JR
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|BROWN, SEAN ANTHONY JR
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|BROWN, SEAN ANTHONY JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|BROWN, SEAN ANTHONY JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|COLLINS, JAMES EDWIN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|GRAHAM, MARCUS CAGER ADISA
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/13/2019
|GRAHAM, MARCUS CAGER ADISA
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/13/2019
|GRAHAM, MARCUS CAGER ADISA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/13/2019
|GROCHOWSKI, RONALD WALTER JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|GROCHOWSKI, RONALD WALTER JR
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|JOHNSON, NICKOYA KERREL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/13/2019
|KEYSER, STEVEN ANDREW
|DRIVING WHILE PRIVLEGE IS CANCELED,SUSPENDED,REFUSED,REVOKED
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|LONG, MICHAEL WINFIELD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/13/2019
|LONGEST, JOSEPH ALBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/13/2019
|PURVEY, ERIC LORENZO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|11/13/2019
|QUESENBERRY, TRINITY LICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC