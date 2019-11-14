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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/13/2019BROWN, SEAN ANTHONY JRPOSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21HELD AT CCDC
11/13/2019BROWN, SEAN ANTHONY JRDANGEROUS WEAPON: CONCEALHELD AT CCDC
11/13/2019BROWN, SEAN ANTHONY JRWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
11/13/2019BROWN, SEAN ANTHONY JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/13/2019BROWN, SEAN ANTHONY JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/13/2019COLLINS, JAMES EDWINBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/13/2019GRAHAM, MARCUS CAGER ADISAMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/13/2019GRAHAM, MARCUS CAGER ADISATHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/13/2019GRAHAM, MARCUS CAGER ADISAVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/13/2019GROCHOWSKI, RONALD WALTER JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/13/2019GROCHOWSKI, RONALD WALTER JRRFL/SHOTGN POSS-DISQUALHELD AT CCDC
11/13/2019JOHNSON, NICKOYA KERRELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/13/2019KEYSER, STEVEN ANDREWDRIVING WHILE PRIVLEGE IS CANCELED,SUSPENDED,REFUSED,REVOKEDHELD AT CCDC
11/13/2019LONG, MICHAEL WINFIELDFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
11/13/2019LONGEST, JOSEPH ALBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/13/2019PURVEY, ERIC LORENZOFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
11/13/2019QUESENBERRY, TRINITY LICHELLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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