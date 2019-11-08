The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/7/2019
|CARTER, ERIC MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/7/2019
|SEETS, JOHN EDWARD JR
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED ON BOND
|11/7/2019
|SEETS, JOHN EDWARD JR
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED ON BOND
|11/7/2019
|SEETS, JOHN EDWARD JR
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED ON BOND
|11/7/2019
|SEETS, JOHN EDWARD JR
|CONSPRIACY/BURGLARY-SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED ON BOND
|11/7/2019
|SEETS, JOHN EDWARD JR
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED ON BOND
|11/7/2019
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/2019
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/2019
|LEE, CONNIE MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/2019
|LEE, CONNIE MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/2019
|JONES, LORYCE ANN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/2019
|CROWDER, BENJAMIN HAROLD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/7/2019
|ROSIER, MICHAEL CLINTON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/2019
|BOYER, KRISTEN DANIELLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY