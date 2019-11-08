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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/7/2019CARTER, ERIC MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/7/2019SEETS, JOHN EDWARD JRTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED ON BOND
11/7/2019SEETS, JOHN EDWARD JRBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED ON BOND
11/7/2019SEETS, JOHN EDWARD JRBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED ON BOND
11/7/2019SEETS, JOHN EDWARD JRCONSPRIACY/BURGLARY-SECOND DEGREE/GENERALRELEASED ON BOND
11/7/2019SEETS, JOHN EDWARD JRBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED ON BOND
11/7/2019NELSON, JOSEPH WILLIAMCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/2019NELSON, JOSEPH WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/2019LEE, CONNIE MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/2019LEE, CONNIE MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/2019JONES, LORYCE ANNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/2019CROWDER, BENJAMIN HAROLDFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/7/2019ROSIER, MICHAEL CLINTONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/2019BOYER, KRISTEN DANIELLEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
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