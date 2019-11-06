The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/5/2019
|ALBAN, JUSTIN RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/5/2019
|ALBAN, JUSTIN RYAN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/5/2019
|APONTE, RACHEL IRENE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/5/2019
|APONTE, RACHEL IRENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/5/2019
|APONTE, RACHEL IRENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/5/2019
|BEYNON, JAMES ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|BEYNON, JAMES ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|BEYNON, JAMES ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|CONSTANTINIDES, ADAM GUS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|DELL, BRION CODY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|LIU, MINGJIN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|LIU, MINGJIN
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|LIU, MINGJIN
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|LIU, MINGJIN
|ATT-SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|LIU, MINGJIN
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|LIU, MINGJIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|MCCAULEY, WAYNE MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|MCCAULEY, WAYNE MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|SMITH, CHRISTIE ROSA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|11/5/2019
|SMITH, CHRISTIE ROSA
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED ON BOND
|11/5/2019
|STONESIFER, NICHOLAS ROBERT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/5/2019
|STONESIFER, NICHOLAS ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/5/2019
|UMBARGER, LELAND TANNAS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/5/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/5/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/5/2019
|VELEZ, NICHOLAS ANGEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/5/2019
|WAGNER, TYLER PAGE
|SEX OFF 4TH DEG-VAG INT 14/15 YO
|RELEASED ON BOND
|11/5/2019
|WAGNER, TYLER PAGE
|SEX OFF 4TH DEG-SEX ACT 14/15YO
|RELEASED ON BOND