xml:space="preserve">

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/5/2019ALBAN, JUSTIN RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/5/2019ALBAN, JUSTIN RYANTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/5/2019APONTE, RACHEL IRENECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/5/2019APONTE, RACHEL IRENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/5/2019APONTE, RACHEL IRENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/5/2019BEYNON, JAMES ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/5/2019BEYNON, JAMES ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/5/2019BEYNON, JAMES ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/5/2019CONSTANTINIDES, ADAM GUSVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/5/2019DELL, BRION CODYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/5/2019LIU, MINGJININTOXICATED PUBLIC DISTURBHELD AT CCDC
11/5/2019LIU, MINGJINDISTURB THE PEACE/DISORDERLYHELD AT CCDC
11/5/2019LIU, MINGJINDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
11/5/2019LIU, MINGJINATT-SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
11/5/2019LIU, MINGJINSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
11/5/2019LIU, MINGJINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/5/2019MCCAULEY, WAYNE MICHAELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/5/2019MCCAULEY, WAYNE MICHAELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/5/2019REIFEL, SHAYNA MICHELLEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
11/5/2019REIFEL, SHAYNA MICHELLEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
11/5/2019REIFEL, SHAYNA MICHELLEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
11/5/2019SMITH, CHRISTIE ROSATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
11/5/2019SMITH, CHRISTIE ROSATHEFT LESS THAN $100.00RELEASED ON BOND
11/5/2019STONESIFER, NICHOLAS ROBERTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/5/2019STONESIFER, NICHOLAS ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/5/2019UMBARGER, LELAND TANNASFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/5/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
11/5/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/5/2019VELEZ, NICHOLAS ANGELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/5/2019WAGNER, TYLER PAGESEX OFF 4TH DEG-VAG INT 14/15 YORELEASED ON BOND
11/5/2019WAGNER, TYLER PAGESEX OFF 4TH DEG-SEX ACT 14/15YORELEASED ON BOND
Advertisement
Advertisement
Advertisement