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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/4/2019HAINES, BARRY LEEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
11/4/2019RIEGER, PAUL JASON(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/4/2019HILL, TYLER GARFIELDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/4/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/4/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTROBBERYHELD AT CCDC
11/4/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTCONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2019MILLBERRY, FABIAN SCOTTASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2019LUBY, OLIVIA ANNETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/4/2019LUBY, OLIVIA ANNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2019LUBY, OLIVIA ANNEROBBERYHELD AT CCDC
11/4/2019LUBY, OLIVIA ANNECONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2019LUBY, OLIVIA ANNEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2019CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHANFAILURE TO APPEAR 
11/4/2019GARLAND, RICHARD EARLASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/4/2019SIMS, JONATHAN THOMASFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/4/2019CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/4/2019CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/4/2019VALIANTI, MICHAEL VINCENTESCAPE - SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
11/4/2019SLATNISKE, ADAM VINCENTCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
11/4/2019PRICE, RODNEY JAY JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/5/2019REIFEL, SHAYNA MICHELLEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
11/5/2019REIFEL, SHAYNA MICHELLEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
11/5/2019REIFEL, SHAYNA MICHELLEFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
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