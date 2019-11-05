The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/4/2019
|HAINES, BARRY LEE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|RIEGER, PAUL JASON
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|HILL, TYLER GARFIELD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|MILLBERRY, FABIAN SCOTT
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|LUBY, OLIVIA ANNE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHAN
|FAILURE TO APPEAR
|11/4/2019
|GARLAND, RICHARD EARL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/4/2019
|SIMS, JONATHAN THOMAS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/4/2019
|CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|CHRISTENSEN, GUSTAVE JOHAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|VALIANTI, MICHAEL VINCENT
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|SLATNISKE, ADAM VINCENT
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|11/4/2019
|PRICE, RODNEY JAY JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/5/2019
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|11/5/2019
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC