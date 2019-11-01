The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/31/2019
|BAKER, WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/31/2019
|CULLISON, BRYAN KENNETH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|DANEY, MARVIN LEON JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/31/2019
|FARNEY, DARYL DAVID
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|ISSUE FALSE DOCUMENT
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTS
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|CON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|RELEASED ON BOND
|10/31/2019
|LIVESAY, DOROTHY LYNN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|LIVESAY, DOROTHY LYNN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MARVIN, LEON DANEY JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|MATHIS, KIERA ANN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|OWENS, JOESPH GERALD JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|OWENS, JOESPH GERALD JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|OWENS, JOESPH GERALD JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|RASMUSSEN, AMANDA JOY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|RASMUSSEN, AMANDA JOY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|RASMUSSEN, AMANDA JOY
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|RASMUSSEN, AMANDA JOY
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|RASMUSSEN, AMANDA JOY
|THEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|RASMUSSEN, AMANDA JOY
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/31/2019
|YARNALL, SHAWN MARTIN
|KNOWINGLY GIVING FALSE ACCIDENT REPORT INFORMATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|YARNALL, SHAWN MARTIN
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|YARNALL, SHAWN MARTIN
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|YARNALL, SHAWN MARTIN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/2019
|YARNALL, SHAWN MARTIN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE