The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/31/2019BAKER, WILLIAM ASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
10/31/2019CULLISON, BRYAN KENNETHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/31/2019DANEY, MARVIN LEON JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/31/2019FARNEY, DARYL DAVIDCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEISSUE FALSE DOCUMENTRELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSRELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEFORGERY AND COUNTERFEIT-PRIVATE DOCUMENTSRELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNECON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNECON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNETHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEROGUE AND VAGABONDRELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEISSUE COUNTERFEIT ORDERRELEASED ON BOND
10/31/2019HOWES, TIMOTHY WAYNEALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.RELEASED ON BOND
10/31/2019LIVESAY, DOROTHY LYNNFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019LIVESAY, DOROTHY LYNNDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MARVIN, LEON DANEY JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019MATHIS, KIERA ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019OWENS, JOESPH GERALD JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/31/2019OWENS, JOESPH GERALD JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/31/2019OWENS, JOESPH GERALD JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/31/2019RASMUSSEN, AMANDA JOYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/31/2019RASMUSSEN, AMANDA JOYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/31/2019RASMUSSEN, AMANDA JOYMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
10/31/2019RASMUSSEN, AMANDA JOYBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
10/31/2019RASMUSSEN, AMANDA JOYTHEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
10/31/2019RASMUSSEN, AMANDA JOYBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/31/2019YARNALL, SHAWN MARTINKNOWINGLY GIVING FALSE ACCIDENT REPORT INFORMATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019YARNALL, SHAWN MARTINFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019YARNALL, SHAWN MARTINFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019YARNALL, SHAWN MARTINDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/2019YARNALL, SHAWN MARTINDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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