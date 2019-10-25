The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/24/2019BLAIR, JAMES EDWARDTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/24/2019CAMPBELL, KEVIN DOUGLASTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019CAMPBELL, KEVIN DOUGLASTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019DAY, BRENT BRYANTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019DAY, BRENT BRYANTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019DAY, BRENT BRYANTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019FLORES, JENNIFER DAWNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/24/2019GOAD, JAMIE NICOLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/24/2019GROVES, MELISSA MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/24/2019HERMAN, ANGELA MARIETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/24/2019HERMAN, ANGELA MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCECON-CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCECREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCECON-ROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCEROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCECON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/24/2019HOMMEY, THOMAS LAWRENCETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/24/2019MAY, JOHN ALLEN 3RDHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019MAY, JOHN ALLEN 3RDLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019MAY, JOHN ALLEN 3RDREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/24/2019METCALF, TANNER RYANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/24/2019ROSS, BRANDON DAVONCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
10/24/2019ROSS, BRANDON DAVONCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
10/24/2019TEGELER, CHRISTINA FRANCESCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
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