The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/24/2019
|BLAIR, JAMES EDWARD
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/24/2019
|CAMPBELL, KEVIN DOUGLAS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|CAMPBELL, KEVIN DOUGLAS
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|DAY, BRENT BRYANT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|DAY, BRENT BRYANT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|DAY, BRENT BRYANT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|FLORES, JENNIFER DAWN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|GOAD, JAMIE NICOLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/24/2019
|GROVES, MELISSA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HERMAN, ANGELA MARIE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HERMAN, ANGELA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|CON-CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|CON-ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|MAY, JOHN ALLEN 3RD
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|MAY, JOHN ALLEN 3RD
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|MAY, JOHN ALLEN 3RD
|REGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OF
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/24/2019
|METCALF, TANNER RYAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/24/2019
|ROSS, BRANDON DAVON
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|ROSS, BRANDON DAVON
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|10/24/2019
|TEGELER, CHRISTINA FRANCES
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC