The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/23/2019BURTNER, JACOB VINCENTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/23/2019KRUG, GABRIELLE ANNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2019KRUG, GABRIELLE ANNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/23/2019KRUG, GABRIELLE ANNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/23/2019LITTLE, DONYA KEONEFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
10/23/2019NAGEL, MICHAEL JODIECON-CDS DIST-NARCHELD AT CCDC
10/23/2019NAGEL, MICHAEL JODIECDS DIST-NARCHELD AT CCDC
10/23/2019SARABIA, FILIBERTO VAZQUEZMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
10/23/2019SARABIA, FILIBERTO VAZQUEZBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
10/23/2019SARABIA, FILIBERTO VAZQUEZASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
10/23/2019TAYLOR, BETHANY JOYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/23/2019WARREN, CHAUNCEY LEE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
10/23/2019WARREN, CHAUNCEY LEE JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
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