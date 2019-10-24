The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/23/2019
|BURTNER, JACOB VINCENT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/23/2019
|KRUG, GABRIELLE ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2019
|KRUG, GABRIELLE ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/23/2019
|KRUG, GABRIELLE ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/23/2019
|LITTLE, DONYA KEONE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|10/23/2019
|NAGEL, MICHAEL JODIE
|CON-CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|10/23/2019
|NAGEL, MICHAEL JODIE
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|10/23/2019
|SARABIA, FILIBERTO VAZQUEZ
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/23/2019
|SARABIA, FILIBERTO VAZQUEZ
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/23/2019
|SARABIA, FILIBERTO VAZQUEZ
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/23/2019
|TAYLOR, BETHANY JOY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/23/2019
|WARREN, CHAUNCEY LEE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/23/2019
|WARREN, CHAUNCEY LEE JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND