The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/21/2019
|EVANS, SHERRY KAY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/21/2019
|GAMBLE, JAMES WINFIELD
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|10/21/2019
|GAMBLE, JAMES WINFIELD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/21/2019
|GREENE, DAESEAN MALIK
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/21/2019
|HEATHERLY, REVA KAY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/21/2019
|JONES, SERENA SUE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|10/21/2019
|KONARSKI, CHARLES EDWARD JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/21/2019
|SNEAD, DUSTIN LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/21/2019
|THOMSEN, CATHERINE LORRAINE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/21/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/2019
|WENTWORTH, BRADLEY DAVID
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE