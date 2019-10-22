The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition  
10/21/2019EVANS, SHERRY KAYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC  
10/21/2019GAMBLE, JAMES WINFIELDINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC  
10/21/2019GAMBLE, JAMES WINFIELDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC  
10/21/2019GREENE, DAESEAN MALIKFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC  
10/21/2019HEATHERLY, REVA KAYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC  
10/21/2019JONES, SERENA SUEFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND  
10/21/2019KONARSKI, CHARLES EDWARD JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC  
10/21/2019SNEAD, DUSTIN LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC  
10/21/2019THOMSEN, CATHERINE LORRAINEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS  
10/21/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVID(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
10/21/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVID(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
10/21/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVID(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
10/21/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVIDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
10/21/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVIDRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
10/21/2019WENTWORTH, BRADLEY DAVIDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE 
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