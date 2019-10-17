The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/16/2019
|MOWDER, JIMMIE DALE 3RD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|MORGAN, TYLER ALEXANDER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|KLINE, KELLY DAVID
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|HALL, ALANA NICKIA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/16/2019
|SCHANCHE, SOPHUS ALBERT
|POSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/16/2019
|SCHANCHE, SOPHUS ALBERT
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/16/2019
|KRAUSS, ADAM SEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|KRAUSS, ADAM SEAN
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMES
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|PATTERSON, WALTER BURNELL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/16/2019
|PURKINS, TIMOTHY PAUL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|OBANION, TABITHA ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/16/2019
|OBANION, TABITHA ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC