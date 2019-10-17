The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/16/2019MOWDER, JIMMIE DALE 3RDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/16/2019MORGAN, TYLER ALEXANDERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/16/2019KLINE, KELLY DAVIDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
10/16/2019HALL, ALANA NICKIAFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/16/2019SCHANCHE, SOPHUS ALBERTPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/16/2019SCHANCHE, SOPHUS ALBERTINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/16/2019KRAUSS, ADAM SEANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/16/2019KRAUSS, ADAM SEANDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
10/16/2019DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/16/2019DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMESDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
10/16/2019PATTERSON, WALTER BURNELLFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/16/2019PURKINS, TIMOTHY PAULVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/16/2019OBANION, TABITHA ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/16/2019OBANION, TABITHA ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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