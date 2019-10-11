The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/10/2019BERRY, CRYSTAL JOYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/10/2019BERRY, CRYSTAL JOYASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/10/2019GIST, KYLE DAVID RICHARDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
10/10/2019GIST, KYLE DAVID RICHARDDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-UNSECURED BOND
10/10/2019GIST, KYLE DAVID RICHARDDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
10/10/2019GIST, KYLE DAVID RICHARDTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
10/10/2019GIST, KYLE DAVID RICHARDBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
10/10/2019JONES, JUSTIN ALANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
10/10/2019KHANETSKYY, OLEKSANDR OLEKSIYOVCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/2019KHANETSKYY, OLEKSANDR OLEKSIYOVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/2019REDMOND, JESSIE EUGENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/10/2019REDMOND, JESSIE EUGENEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/10/2019SKIRKA, MATTHEW DAVIDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/2019SKIRKA, MATTHEW DAVIDDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/2019SKIRKA, MATTHEW DAVIDDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/2019SKIRKA, MATTHEW DAVIDTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/2019SKIRKA, MATTHEW DAVIDBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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