The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/10/2019
|BERRY, CRYSTAL JOY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/10/2019
|BERRY, CRYSTAL JOY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/10/2019
|GIST, KYLE DAVID RICHARD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/10/2019
|GIST, KYLE DAVID RICHARD
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/10/2019
|GIST, KYLE DAVID RICHARD
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/10/2019
|GIST, KYLE DAVID RICHARD
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/10/2019
|GIST, KYLE DAVID RICHARD
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/10/2019
|JONES, JUSTIN ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/10/2019
|KHANETSKYY, OLEKSANDR OLEKSIYOV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/2019
|KHANETSKYY, OLEKSANDR OLEKSIYOV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/2019
|REDMOND, JESSIE EUGENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/10/2019
|REDMOND, JESSIE EUGENE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/10/2019
|SKIRKA, MATTHEW DAVID
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/2019
|SKIRKA, MATTHEW DAVID
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/2019
|SKIRKA, MATTHEW DAVID
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/2019
|SKIRKA, MATTHEW DAVID
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/2019
|SKIRKA, MATTHEW DAVID
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE