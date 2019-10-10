The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/9/2019
|HERRERA, ALEXIS OSWALDO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|KEYSER, JENNA LYNN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAEL
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|WOODYARD, TRAVIS DONTAY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|WOLBERT, KENNETH ALLEN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|STEINFELDT, GAIL LYNN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|STEINFELDT, GAIL LYNN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|STEINFELDT, GAIL LYNN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|STEINFELDT, GAIL LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|STEINFELDT, GAIL LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|STEINFELDT, GAIL LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|WHITE, CODY SHAWN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JR
|POSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JR
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JR
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/9/2019
|LEE, RAI'ASIA AALLIYAH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|LEE, RAI'ASIA AALLIYAH
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|LEE, RAI'ASIA AALLIYAH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|10/9/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|10/9/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/9/2019
|DEMARIO, MICHAEL STEVEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/9/2019
|FITZGERALD, ANTHONY NMN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|FITZGERALD, ANTHONY NMN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|FITZGERALD, ANTHONY NMN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/9/2019
|PHILBURN, JENNIFER LOUISE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/9/2019
|PHILBURN, JENNIFER LOUISE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE