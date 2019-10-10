The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/9/2019HERRERA, ALEXIS OSWALDOASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/9/2019KEYSER, JENNA LYNNDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
10/9/2019BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAELPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019BAUMGARDNER, JUSTIN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019WOODYARD, TRAVIS DONTAYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/9/2019WOLBERT, KENNETH ALLENDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019STEINFELDT, GAIL LYNNINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019STEINFELDT, GAIL LYNNINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019STEINFELDT, GAIL LYNNINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019STEINFELDT, GAIL LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019STEINFELDT, GAIL LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019STEINFELDT, GAIL LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019WHITE, CODY SHAWNFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/9/2019ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JRPOSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21HELD AT CCDC
10/9/2019ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JRWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
10/9/2019ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/9/2019ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/9/2019ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JRFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/9/2019ANDRADE-RODRIGUEZ, FERNANDO JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/9/2019LEE, RAI'ASIA AALLIYAHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019LEE, RAI'ASIA AALLIYAHOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019LEE, RAI'ASIA AALLIYAHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
10/9/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
10/9/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/9/2019DEMARIO, MICHAEL STEVENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/9/2019FITZGERALD, ANTHONY NMNDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019FITZGERALD, ANTHONY NMNDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019FITZGERALD, ANTHONY NMNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
10/9/2019PHILBURN, JENNIFER LOUISECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/9/2019PHILBURN, JENNIFER LOUISECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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