The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/7/2019
|BROWN, DAYON CHRISTOPHER
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/7/2019
|BROWN, DAYON CHRISTOPHER
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/7/2019
|BROWN, DAYON CHRISTOPHER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/7/2019
|BROWN, DAYON CHRISTOPHER
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/7/2019
|CAMPBELL, CAMILLE NICOLE
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/7/2019
|CAMPBELL, CAMILLE NICOLE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/7/2019
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/7/2019
|GRAVELLE, JOSEPH MARTIN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/7/2019
|MORALES, CHRISTINA LYNN
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/7/2019
|MURPHY, MATTHEW RYAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/7/2019
|SHERMAN, MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/7/2019
|SUDDATH, MICHAEL ALAN
|LITTER/DUMP: UNDER 100 LBS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE