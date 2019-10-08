The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/7/2019BROWN, DAYON CHRISTOPHERMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/7/2019BROWN, DAYON CHRISTOPHERRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/7/2019BROWN, DAYON CHRISTOPHERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/7/2019BROWN, DAYON CHRISTOPHERASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/7/2019CAMPBELL, CAMILLE NICOLECON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
10/7/2019CAMPBELL, CAMILLE NICOLETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
10/7/2019CARDER, JOSHUA ANTHONYVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/7/2019GRAVELLE, JOSEPH MARTINFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/7/2019MORALES, CHRISTINA LYNNESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/7/2019MURPHY, MATTHEW RYANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/7/2019SHERMAN, MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/7/2019SUDDATH, MICHAEL ALANLITTER/DUMP: UNDER 100 LBSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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