The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/3/2019
|BARNES, LEE THOMAS JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|BARRETT, BRANDY LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|BRANSON, JAMES ROBERT JR
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|CRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25K
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|CREDIT CARD LOST RECEIVE/RETAIN
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|CREDIT CARD/STOLEN:RECEIVE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/3/2019
|HOFF, DALE EUGENE
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|HOFF, DALE EUGENE
|ANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDE
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|HOFF, DALE EUGENE
|ANIMAL CRUELTY
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|HOFF, DALE EUGENE
|AGGRAVATED CRUELTY ANIMAL
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|SHATZER, LAURA LEE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|10/3/2019
|SHATZER, LAURA LEE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|10/3/2019
|SHATZER, LAURA LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/3/2019
|SHATZER, LAURA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/3/2019
|SHILLER, MELANIE RAE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/3/2019
|WARREN, STEPHEN MICHAEL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|WARREN, STEPHEN MICHAEL
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|WARREN, STEPHEN MICHAEL
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|WARREN, STEPHEN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/3/2019
|WARREN, STEPHEN MICHAEL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC