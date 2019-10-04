The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/3/2019BARNES, LEE THOMAS JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/3/2019BARRETT, BRANDY LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/3/2019BRANSON, JAMES ROBERT JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASCRED CRD/ANOT CHRG $1500-<$25KRELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASCRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500RELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASCREDIT CARD LOST RECEIVE/RETAINRELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASCREDIT CARD/STOLEN:RECEIVERELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HEADLEY, CHAD THOMASCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERRELEASED-UNSECURED BOND
10/3/2019HOFF, DALE EUGENEDRIVING ON SUSPENDED LICENSEHELD AT CCDC
10/3/2019HOFF, DALE EUGENEANIMAL CRUEL FAIL: PROVIDEHELD AT CCDC
10/3/2019HOFF, DALE EUGENEANIMAL CRUELTYHELD AT CCDC
10/3/2019HOFF, DALE EUGENEAGGRAVATED CRUELTY ANIMALHELD AT CCDC
10/3/2019SHATZER, LAURA LEEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER 
10/3/2019SHATZER, LAURA LEEDRIVING WITHOUT LICENSE 
10/3/2019SHATZER, LAURA LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/3/2019SHATZER, LAURA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/3/2019SHILLER, MELANIE RAEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/3/2019WARREN, STEPHEN MICHAELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/3/2019WARREN, STEPHEN MICHAELINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
10/3/2019WARREN, STEPHEN MICHAELRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/3/2019WARREN, STEPHEN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/3/2019WARREN, STEPHEN MICHAELASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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